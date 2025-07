Seniorin legt vor Haus 10.000 Euro für Betrüger ab

Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag. „Die Frau wurde am Nachmittag mehrmals telefonisch von unbekannten Personen kontaktiert. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und konnten das Opfer durch eine geschickte Täuschung zur Behebung von Bargeld verleiten“, heißt es von der echten Polizei. Die Seniorin legte ihr Erspartes anschließend vor der Haustüre eines Mehrparteienhauses in Kirchberg zur Abholung bereit.