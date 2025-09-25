Über 100.000 €: Falscher Polizist holt Goldmünzen

Kurier holte Münzen ab

Um den Sohn freizubekommen, sei eine Kaution zu entrichten. „Die Nachfrage des Täters, ob die Dame Goldmünzen besitzen würde, bejahte sie.“ In der Nacht auf Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, kam ein Kurier zu der Seniorin und holte die Goldmünzen ab. Der Wert beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.