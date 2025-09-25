Über 100.000 €: Falscher Polizist holt Goldmünzen

Der betrügerische Trick ist zwar schon alt, leider fallen aber nach wie vor Personen darauf herein. Die Rede ist vom Polizeitrick. Eine Tirolerin (87) überreichte mitten in der Nacht ihre wertvollen Goldmünzen, um ihren angeblich verhafteten Sohn freizubekommen.
Ereignet hat sich der Vorfall gegen 21 Uhr. „Ein bislang unbekannter Täter, der sich als Polizist ausgab, kontaktierte die 87-Jährige“, heißt es von der echten Polizei. Der Betrüger behauptete, dass der Sohn der Seniorin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen und deswegen festgenommen worden sei.
Die Nachfrage des Täters, ob die Dame Goldmünzen besitzen würde, bejahte sie.
Kurier holte Münzen ab
Um den Sohn freizubekommen, sei eine Kaution zu entrichten. „Die Nachfrage des Täters, ob die Dame Goldmünzen besitzen würde, bejahte sie.“ In der Nacht auf Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, kam ein Kurier zu der Seniorin und holte die Goldmünzen ab. Der Wert beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.
