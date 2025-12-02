Lawinenreport verbindet Kärnten, Tirol & Südtirol

Wer die ersten Lawinenlage-Berichte der Saison aufmerksam gelesen hat, dem ist es aufgefallen: Die Warnregionen reichen nun nicht mehr nur nach Südtirol hinein, sondern erstmals auch über Glockner-, Schober- und Kreuzeckgruppe bis nach Kärnten. Dahinter steckt monatelange Detailarbeit – vor allem von den Kärntner Prognostikern Leo Zoltan und Florian Steiner. Ihr Ergebnis: Ab sofort erstellt auch der Lawinenwarndienst Kärnten seine Berichte im Euregio-System.