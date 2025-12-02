Betrugsmasche mit Gold und Pelz: Ältere im Visier

Vor einer neuen Betrugsmasche warnt die steirische Polizei: Tätergruppen geben sich als seriöse Ankäufer von Schmuck, Antiquitäten oder Pelzen aus, bieten aber viel zu wenig dafür. Vor allem Senioren sind im Visier der Banden.
Über Postwurfsendungen oder Flugzettel werden angebliche „Ankaufstage“ angekündigt. Diese finden in Gasthäusern, Cafés oder Hotels statt – so erst am vergangenen Freitag in einem Kaffeehaus im Bezirk Liezen. Die Betrüger treten laut Polizei „bewusst seriös und gepflegt“ auf und begutachten zuerst die von den Verkaufsinteressierten mitgebrachten Gegenstände, etwa Pelze.
Senioren werden Spottpreise aufgeschwatzt
In der Regel werden diese dann abgelehnt und das Gespräch bewusst auf Gold oder Schmuck gelenkt. Dafür biete man den Opfern – laut Polizei vorwiegend ältere Menschen – Preise, die weit unter dem Marktwert liegen. Die Täter setzten „gezielt manipulative Techniken ein“, der tatsächliche Kurswert wird etwa besusst verschwiegen.
Wer ein solch dubioses Angebot etwa im Briefkasten erblickt, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren. Wenn Täter ausgeforscht werden können, besteht weiters die Möglichkeit einer Schadenswiedergutmachung im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens bzw. mitunter die Chance, verlorenes Geld zurückzuerhalten, betont die Polizei.
Die gute Nachricht: Im Fall der zweifelhaften Veranstaltung in Liezen wurde laut aktuellem Kenntnisstand trotz der erheblichen kriminellen Energie, die hinter der neuen Masche steckt, niemand geschädigt.
