Drogenlenkerin wollte Sohn von der Schule abholen

Mutter des Jahres wird sie wohl nicht mehr. Eine 34-jähriger aus St. Marienkirchen bei Schärding (OÖ) wollte am Montag ihren Sohn von der Volksschule abholen. Die Autolenkerin geriet in eine Polizeikontrolle. Das Problem: Ein Drogentest verlief positiv.
Die 34-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding war mit ihrem Fahrzeug im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen bei Schärding unterwegs. Gegen 11.30 Uhr wurde sie von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert.
Frau war nicht fahrtauglich
Die Einheimisch gab an, dass sie ihren sechsjährigen Sohn von der Volksschule abholen wolle. Dazu kam es aber nicht. Wege eindeutiger Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde die 34-Jährige zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Dort wurde durch die Ärztin die Fahruntauglichkeit der Frau festgestellt. Der Führerschein wurde der Lenkerin vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird angezeigt.
