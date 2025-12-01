Drogenlenkerin wollte Sohn von der Schule abholen

Frau war nicht fahrtauglich

Die Einheimisch gab an, dass sie ihren sechsjährigen Sohn von der Volksschule abholen wolle. Dazu kam es aber nicht. Wege eindeutiger Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde die 34-Jährige zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Dort wurde durch die Ärztin die Fahruntauglichkeit der Frau festgestellt. Der Führerschein wurde der Lenkerin vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird angezeigt.