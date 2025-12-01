Freude, aber auch Sorgenfalten bei Saisonstart

Gesperrte Pisten werden trotzdem genutzt

Die Schneeauflage beträgt rund 40 Zentimeter, doch abseits der Piste gibt es nur wenig Naturschnee. Deshalb nutzen die Tourenskigeher das „Sperrgebiet“ – ganz zum Missfallen der Pistenarbeiter. „Wir arbeiten mit den Pistenraupen untertags. Beim Rückwärtsfahren ist die Fräse in der Höhe, es herrscht eingeschränkte Sicht, da kann leicht jemand übersehen werden. Außerdem hängen die Geräte an Seilwinden, um an steilen Hängen den Schnee zu bearbeiten. Die sind bis zu 1000 Meter lang und schwer zu sehen“, mahnt Pistenchef Martin Aigner zu extremer Vorsicht.