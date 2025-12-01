Linz Textil verkleinert Vorstands-Etage

Lob zum Abschied

„Friedrich Schopf hat während seiner acht Jahre im Vorstand maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung der Linz Textil vom Commodity- zum Spezialitätenanbieter beigetragen und das Unternehmen zur Innovationsplattform für Textilrecycling entwickelt. Er hat einen entscheidenden Beitrag zur werthaltigen Entwicklung des Unternehmens geleistet“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Weninger.