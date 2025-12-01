Vorteilswelt
Zwei statt drei

Linz Textil verkleinert Vorstands-Etage

Oberösterreich
01.12.2025 15:45
Friedrich Schopf verlässt die Linz Textil auf eigenen Wunsch
Friedrich Schopf verlässt die Linz Textil auf eigenen Wunsch(Bild: Markus Schütz)

Die börsennotierte Linz Textil verkleinert ihren Vorstand. Laut einer Aussendung des Unternehmens wird Friedrich Schopf seinen Vertrag nicht mehr verlängern und seine Agenden übernimmt einer der beiden anderen verbliebenen Vorstandsmitglieder. Es soll sich um einen freiwilligen Abgang handeln.

„Der Aufsichtsratsvorsitzende der Linz Textil Holding AG, Friedrich Weninger, informiert, dass Friedrich Schopf seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird“, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens.

Verkleinerung mit Jahresbeginn
Schon mit 1. Jänner wird der Vorstand der Linz Textil Holding AG auf zwei Pesonen verkleinert. Kai Seesemann übernimmt mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 die Funktion als Vorsitzender des Vorstandes sowie alle Vorstandsagenden von Friedrich Schopf.

Lob zum Abschied
„Friedrich Schopf hat während seiner acht Jahre im Vorstand maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung der Linz Textil vom Commodity- zum Spezialitätenanbieter beigetragen und das Unternehmen zur Innovationsplattform für Textilrecycling entwickelt. Er hat einen entscheidenden Beitrag zur werthaltigen Entwicklung des Unternehmens geleistet“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Weninger. 

Oberösterreich

