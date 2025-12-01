Vorteilswelt
90. Nächtigungen

Schladming-Opening als Jackpot für die Steiermark

Steiermark
01.12.2025 07:00
Die imposante Konzertarena am Fuße der Planai ist beinahe schon fertiggestellt.
Die imposante Konzertarena am Fuße der Planai ist beinahe schon fertiggestellt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Das Konzert-Triple der Backstreet Boys zum Ski-Opening in Schladming sprengt alle Rekorde. 50.000 Besucher sorgen für 90.000 Nächtigungen – Medien aus aller Welt berichten.

0 Kommentare

„Das ist schon ein richtig fettes Teil.“ Klaus Leutgeb hat zweifellos schon viel gesehen, für Megastars wie Adele, Robbie Williams oder Guns N’ Roses Konzertarenen aus dem Boden gestampft, aber beim Blick auf die Tribünen im Zielstadion der Planai, kommt auch er ins Staunen. Schladming ist jedenfalls bereit für das Ski-Opening der Superlative.

Die Backstreet Boys läuten ab Freitag an drei aufeinanderfolgenden Abenden den Winter in der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm ein. Die erfolgreichste Boyband der Welt kommt quasi volley von ihrer Show im Sphere in Las Vegas in die Steiermark. Und das lässt offenbar niemanden kalt: „Wir sind mit insgesamt 50.000 Zuschauern an allen drei Tagen ausverkauft und auch das Medieninteresse ist mit über 200 Akkreditierungen aus aller Welt eine neue Dimension“, sagt Leutgeb.

Klaus Leutgeb hat in Schladming alles im Griff.
Klaus Leutgeb hat in Schladming alles im Griff.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die fünf US-Boys katapultieren die gesamte Region Schladming-Dachstein in den Hochadel der europäischen Skigebiete. „Für uns ist das ein unglaublicher Imagetransfer – wir werden jetzt als Skiregion ganz anders wahrgenommen“, ist Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion, überzeugt. Dabei gibt er zu, dass zunächst nicht alle überzeugt waren, als Klaus Leutgeb mit der Idee kam, die Ski-Openings in Schladming neu aufzustellen. „Aber nach drei Jahren kann man sagen, dass alles mehr als aufgegangen ist“, lächelt Schattleitner.

Die Wertschöpfung für die Region sei jedenfalls enorm – „wir haben knapp 90.000 Nächtigungen. Die Betriebe in weiten Teilen der Region sind sehr gut gebucht. Es gibt aber immer freie Zimmer“, macht der Tourismus-Chef Spätentschlossenen Hoffnung.

Begeisterung in ganz Europa
Pünktlich ab Freitag wird auch die Vier-Berge-Skischaukel ihren Betrieb aufnehmen. „Dann kann man von der Reiteralm bis zum Hauser Kaibling gondeln. Die Bedingungen sind top und die Leute richtig gierig aufs Skifahren – das beweisen die schon jetzt gut ausgelasteten Parkplätze an den Talstationen“, sagt Georg Bliem.

Packen für Ski-Opening gemeinsam an: Georg Bliem mit seinem Nachfolger als Planai Chef, Peter ...
Packen für Ski-Opening gemeinsam an: Georg Bliem mit seinem Nachfolger als Planai Chef, Peter Weichbold (re.).(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Seit 14 Jahren ist er Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen – nun wartet sein letztes Ski-Opening als Chef, im Frühjahr wird er, wie berichtet, an Peter Weichbold übergeben. „Diese Konzerte sind ein würdiger Abschluss und ein Jackpot für die gesamte Steiermark. Es ist wahrscheinlich das größte Opening im Alpenraum überhaupt. Und von Brüssel über Stockholm bis Warschau – überall lösen die Backstreet Boys Begeisterung aus.“

