Schladming-Opening als Jackpot für die Steiermark

Die fünf US-Boys katapultieren die gesamte Region Schladming-Dachstein in den Hochadel der europäischen Skigebiete. „Für uns ist das ein unglaublicher Imagetransfer – wir werden jetzt als Skiregion ganz anders wahrgenommen“, ist Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion, überzeugt. Dabei gibt er zu, dass zunächst nicht alle überzeugt waren, als Klaus Leutgeb mit der Idee kam, die Ski-Openings in Schladming neu aufzustellen. „Aber nach drei Jahren kann man sagen, dass alles mehr als aufgegangen ist“, lächelt Schattleitner.