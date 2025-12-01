Streit in U-Bahn: Mann droht Teenagern mit Messer

Komplett außer sich und laut grölend sorgte ein 48-jähriger Mann in Wien-Penzing am Sonntagmorgen für Aufruhr. Auch vor der Polizei machte er keinen Halt und bewegte sich mit einem Klappmesser auf die Einsatzkräfte zu. Erst mittels Körperkraft konnte der Verdächtige gestoppt werden.
Aus einem zunächst lapidar wirkenden Streit zwischen vier Jugendlichen und einem 48-jährigen Mann entwickelte sich rasch eine gefährliche Situation in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße auf der Linie U4, heißt es von der Polizei. Gegen 5 Uhr soll der Mann die vierköpfige Gruppe mit einem Messer bedroht haben.
Pfefferspray und verbotene Waffe gefunden
Die verängstigten Jugendlichen verständigten den Polizeinotruf, während der Verdächtige weiter schrie und wütete. Als Polizisten eintrafen und ihn aufforderten, sich zu beruhigen, reagierte der Mann nicht, sondern ging mit einem Klappmesser auf die Einsatzkräfte zu. Laut Polizei soll der Mann einen beeinträchtigten Eindruck auf sie gemacht haben. Erst mit Körperkraft konnten Polizeibeamte ihn stoppen und festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurden ein Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe, eine Teleskopstahlrute, sichergestellt.
Der 48-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.