Streit in U-Bahn: Mann droht Teenagern mit Messer

Pfefferspray und verbotene Waffe gefunden

Die verängstigten Jugendlichen verständigten den Polizeinotruf, während der Verdächtige weiter schrie und wütete. Als Polizisten eintrafen und ihn aufforderten, sich zu beruhigen, reagierte der Mann nicht, sondern ging mit einem Klappmesser auf die Einsatzkräfte zu. Laut Polizei soll der Mann einen beeinträchtigten Eindruck auf sie gemacht haben. Erst mit Körperkraft konnten Polizeibeamte ihn stoppen und festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurden ein Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe, eine Teleskopstahlrute, sichergestellt.