Auch Waffe entdeckt

Streit in U-Bahn: Mann droht Teenagern mit Messer

Wien
01.12.2025 13:31
Der Verdächtige hatte ein Klappmesser sowie eine Teleskopstahlrute bei sich.
Der Verdächtige hatte ein Klappmesser sowie eine Teleskopstahlrute bei sich.(Bild: LPD Wien)

Komplett außer sich und laut grölend sorgte ein 48-jähriger Mann in Wien-Penzing am Sonntagmorgen für Aufruhr. Auch vor der Polizei machte er keinen Halt und bewegte sich mit einem Klappmesser auf die Einsatzkräfte zu. Erst mittels Körperkraft konnte der Verdächtige gestoppt werden.

Aus einem zunächst lapidar wirkenden Streit zwischen vier Jugendlichen und einem 48-jährigen Mann entwickelte sich rasch eine gefährliche Situation in der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße auf der Linie U4, heißt es von der Polizei. Gegen 5 Uhr soll der Mann die vierköpfige Gruppe mit einem Messer bedroht haben.

Pfefferspray und verbotene Waffe gefunden
Die verängstigten Jugendlichen verständigten den Polizeinotruf, während der Verdächtige weiter schrie und wütete. Als Polizisten eintrafen und ihn aufforderten, sich zu beruhigen, reagierte der Mann nicht, sondern ging mit einem Klappmesser auf die Einsatzkräfte zu. Laut Polizei soll der Mann einen beeinträchtigten Eindruck auf sie gemacht haben. Erst mit Körperkraft konnten Polizeibeamte ihn stoppen und festnehmen. Bei der Personendurchsuchung wurden ein Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe, eine Teleskopstahlrute, sichergestellt.

Der 48-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

