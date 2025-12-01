Zukünftig weniger Stopps in Wörthersee-Gemeinde

Andere Gemeinden profitieren

Während sich in der Tourismusgemeinde der Frust über den neuen Fahrplan mehrt, kann man sich eine Gemeinde weiter, in Velden, durchaus zufrieden über die neuen Verbindungen zeigen. Denn hier wurden die Direktverbindungen in die Bundeshauptstadt gleich verdoppelt; von sechs auf zwölf. Von Wien nach Velden starten künftig sogar 15 Züge. Und auch die Taktung wurde attraktiver gestaltet.