Vor Spiel gegen WSG

Austrias Helm: „Da gibt‘s schon einen Unterschied“

Bundesliga
29.11.2025 09:15
Stephan Helm und die Austria empfangen heute Tirol.
Stephan Helm und die Austria empfangen heute Tirol.(Bild: GEPA)

Austria-Chefcoach Stephan Helm lässt vor dem Match gegen Tirol die Zahlen sprechen. Ein U17-WM-Trio gilt als Beweis für den violetten Prozess. Zwischen U17- und Profi-Männer-Fußball sieht er dennoch „schon einen Unterschied“.

Wenn die Austria-Kicker mit ähnlich viel Pfeffer unterwegs sind, wie es ihr Trainer vor der Partie war, dann kann heute daheim gegen die Tiroler nicht viel schiefgehen.

Erster in Spezial-Tabelle 
„Weißt du eigentlich, wer in der Tabelle der letzten zehn Runden Erster ist?“, fragte Stephan Helm und lieferte gleich die Antwort: „Wir.“ Der Burgenländer ist „stolz auf die Mannschaft und die Balance.“

 Einen Selbstläufer – das gilt natürlich auch gegen die WSG - gibt es aber in dieser Liga für Helm sowieso nicht. Diese Botschaft sollte angesichts der „verrückten“ Ergebnisse aber mittlerweile bei jedem Kicker und Fan angekommen sein. „Es gibt in der Liga aktuell nur wenige Entscheidungsspieler. Das Niveau ist eng zusammengerückt. Das macht es so spannend, das kann man auch positiv sehen.“ 

Dass die drei Austrianer Ifeanyi Ndukwe, Vasilije Markovic und Hasan Deshishku maßgeblich an Österreichs Sensationslauf bei der U17-WM in Katar mitgewirkt haben, freut die Veilchen natürlich. „Aber diese Burschen kommen ja nicht aus dem Nichts. Das ist ein Prozess, der sehr gut gemacht wurde und wird.“

„Schon noch ein Unterschied“
Eine populistische Diskussion über die Einsatzzeiten („Es gibt schon noch einen Unterschied zwischen U17 und Männer-Fußball“) sei nicht zielführend. „Wenn sie bereit sind, bekommen sie bei der Austria die Plattform Bundesliga. Schneller als wohl überall anders. Ich hoffe, dass Österreich aus diesem Erfolg etwas macht!“

Dass die Austria trotz der vielen Jungkicker im Kader ein hohes Startelf-Durchschnittsalter hat, will Helm nicht so stehen lassen. Routiniers wie Dragovic (34) oder Sahin-Radlinger (33) heben den Schnitt. „Salzburg kann es sich leisten, um acht Millionen einen 18-jährigen Ausländer zu kaufen. Können und wollen wir nicht.“ Die junge violette Garde mit Saljic (20), Maybach (17), Ndukwe (17), Radonjic (20) & Co. ist in den Startlöchern. „Das können andere Vereine nicht behaupten.“ Bitter: Stürmer Noah Botic zog sich einen Knöchelbruch zu, fällt sechs bis neun Monate aus.

Lukas Schneider
