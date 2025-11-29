Austrias Helm: „Da gibt‘s schon einen Unterschied“

Dass die Austria trotz der vielen Jungkicker im Kader ein hohes Startelf-Durchschnittsalter hat, will Helm nicht so stehen lassen. Routiniers wie Dragovic (34) oder Sahin-Radlinger (33) heben den Schnitt. „Salzburg kann es sich leisten, um acht Millionen einen 18-jährigen Ausländer zu kaufen. Können und wollen wir nicht.“ Die junge violette Garde mit Saljic (20), Maybach (17), Ndukwe (17), Radonjic (20) & Co. ist in den Startlöchern. „Das können andere Vereine nicht behaupten.“ Bitter: Stürmer Noah Botic zog sich einen Knöchelbruch zu, fällt sechs bis neun Monate aus.