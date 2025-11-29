Austria Wien gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Ein Zeichen setzen

Respekt vor dem Gegner ließ auch Austria-Coach Stephan Helm anklingen. „Sie treten mit dem Ball sehr mutig auf, haben auch ballsichere Spieler“, stellte der Burgenländer fest. Er will mit seiner Truppe ein eindeutiges Zeichen in Richtung Top Sechs abgeben, derzeit kann es für die Favoritner in beide Richtungen gehen. Auf Platz eins fehlen nur drei Punkte, aber auch Rang zehn ist lediglich fünf Zähler entfernt. „Es ist extrem knapp, die Mannschaften sind sehr gut organisiert. Die vermeintlichen Topteams treffen auf ausgeklügelte Defensivstrategien“, sagte Helm.