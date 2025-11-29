Probeführerscheinbesitzer um 65 km/h zu schnell

Da wird die Mutti aber geschimpft haben: Ihr Sohn (19) ließ sich von seinem Probeführerschein nicht davon abhalten, mit ihrem Auto mit 165 km/h durch die Hunderterzone zu rasen.
Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte am Freitag auf der A8 Richtung Wels im Bereich Voralpenkreuz (OÖ) Lasermessungen durch. Dabei wurde gegen 13.50 Uhr ein Pkw im 100er-Bereich mit 165 km/h gemessen. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Lenker um einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Wels handelte.
Mit Mamas Auto gerast
Er war mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
