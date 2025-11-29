Probeführerscheinbesitzer um 65 km/h zu schnell

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte am Freitag auf der A8 Richtung Wels im Bereich Voralpenkreuz (OÖ) Lasermessungen durch. Dabei wurde gegen 13.50 Uhr ein Pkw im 100er-Bereich mit 165 km/h gemessen. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Lenker um einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Wels handelte.