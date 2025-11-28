Bäume blockierten Bahnstrecke und Bundesstraße

Die B3 war für eine Stunde, die Bahnstrecke bei Dornach für eineinhalb Stunden gesperrt, nachdem ein mit Baumstämmen beladener Lkw-Anhänger umgekippt war. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Ein Kroate (43) aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte seinen Lkw samt Anhänger, beide mit Rundholzstämmen beladen, am Freitag gegen 14.45 Uhr von Grein kommend Richtung Perg. Im Bereich Dornach, Gemeindegebiet von Saxen, geriet der Kraftfahrer mit dem Anhänger in das Straßenbankett und anschließend auf eine Rampe. Beim Gegenlenken kippte der schwer beladene Anhänger um und landete auf der Gegenfahrbahn.
Die Baumstämme durchschlugen eine Leitschiene
Die Ladung löste sich, die Baumstämme durchschlugen eine Leitschiene und landeten teilweise auf der Fahrbahn bzw. am daneben befindlichen Gleiskörper. Ein entgegenkommender Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Baumstamm auf. Die B3 war für eine Stunde, die Bahnstrecke bei Dornach für eineinhalb Stunden gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
