Brennsteiner: „Surreal, größter Tag der Karriere“

Freude auch bei Kollegen

Die Weichen für Österreichs ersten Riesentorlauf-Erfolg seit 23 Rennen hatte er in Lauf eins gesetzt, mit Nummer eins die Richtmarke in den Schnee gezaubert. Weil Marco Odermatt ausschied, stand die Tür weit offen. Und Brennsteiner fuhr durch, behielt die Nerven, brachte seine erste Halbzeit-Führung in überlegener Manier ins Ziel. Danach ließ er den Emotionen freien Lauf: „Ich habe so lange darauf hingearbeitet – das ist das absolute Highlight meiner Karriere.“ Bei der Hymne musste er die Freudentränen unterdrücken, das Rote Trikot als Disziplinen-Führender sei „surreal, die Krönung eines tollen Tages“.