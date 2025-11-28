Drohne und Hunde suchten nach abgängiger Seniorin

Eine Pflegekraft einer Betreuungseinrichtung in Gmunden zeigte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr die Abgängigkeit einer 75-jährigen Bewohnerin an. Die Durchsuchung der umliegenden Firmen, Wälder, Siedlungsgebiete und der Betreuungseinrichtung durch mehrere Streifen verlief zunächst erfolglos.

Sie war vier Kilometer weit gewandert

Gegen 19 Uhr wurden zwei Diensthunde-Streifen der Suchaktion beigezogen. Zudem waren die FF Gmunden intensiv mit mehreren Fahrzeugen sowie eine Polizeidrohne an der Suche beteiligt. Gegen 19.25 Uhr meldete ein 61-Jähriger aus Gschwandt, dass er die 75-Jährige soeben vor seinem Haus angetroffen habe. Die Frau hatte etwa vier Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Sie war wohlauf, wurde von der Polizei wieder in die Betreuungseinrichtung zurückgebracht.