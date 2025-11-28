Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täter erwischt

70 Einbrüche innerhalb von zwei Wochen begangen

Oberösterreich
28.11.2025 18:30
Die Täter schlagen aktuell gerne zu.
Die Täter schlagen aktuell gerne zu.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wohnungseinbrüche sind zwar ein ganzjährliches Phänomen, aber in den dunklen Monaten kommt es trotzdem traditionell zu einer Steigerung – so auch heuer in Oberösterreich. Jetzt konnte die Polizei zwei Tätergruppen das Handwerk legen und seither gingen die Straftaten stark zurück.

0 Kommentare

Traditionell beginnt mit der Zeitumstellung die „Arbeit“ der Dämmerungseinbrecher. Auch im heurigen Jahr wurde in Oberösterreich seither eine starke Steigerung der Straftaten festgestellt. Alleine in den ersten zwei Wochen danach wurden 70 Delikte – oft blieb es beim Versuch – registriert. Die Polizei hielt deshalb in Problemzonen gezielt Nachschau nach auffälligen Personen.

Mindestens 12 Einbrüche
Am 12. November gegen 17.30 Uhr konnte in einer Wohnsiedlung in Steyr ein Verdächtiger festgenommen werden. Gegen den 42-jährigen Kosovaren bestand bereits aus dem Vorjahr eine Festnahmeanordnung wegen mehrerer Wohnhauseinbrüche. Sein Komplize – ein 49-jähriger Kosovare – ist aktuell noch auf der Flucht. Insgesamt wurden dem Duo mittlerweile mindestens 12 Einbrüche zugerechnet. Der Inhaftierte zeigte sich zu den Vorwürfen geständig.

Zitat Icon

Einsperren ist die beste Prävention. Jeder Täter, der im Gefängnis sitzt, kann nicht mehr einbrechen.

Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor Oberösterreich

Illegal in Österreich
Ebenfalls hinter Gittern sitzt ein 38-jähriger Kosovare in Wels. Der Straftäter wurde mit der Auflage, das Land verlassen zu müssen, vorzeitig entlassen. Er hielt sich allerdings nicht daran und wurde deshalb festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Straftaten auf das Kerbholz des 38-Jährigen gehen, nachweisen konnte man ihm aber noch nichts. Fest steht, dass seit der Festnahme in Steyr die Einbrüche auf 34 stark zurückgingen.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.543 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
149.145 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
136.071 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Anhänger kippte um
Bäume blockierten Bahnstrecke und Bundesstraße
Anrainer fand sie
Drohne und Hunde suchten nach abgängiger Seniorin
Täter erwischt
70 Einbrüche innerhalb von zwei Wochen begangen
Theater des Kindes
Wenn der Ficus Benjamin ein Weihnachtsbaum wird
Krone Plus Logo
Toller Pisten-Auftakt
Letzter Schliff beim Skisaison-Start in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf