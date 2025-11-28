„Das wäre aktuell wichtiger als Traumtore…“

Alle waren freilich vom Traumtor von Spielmacher Kiteishvili begeistert. Auch wenn es am Ende nur eine Einzelaktion im Spiel war: „Kiti macht ein überragendes Tor. Wenn es nicht rund läuft, ist er da. Aber die ganze Mannschaft muss Tore machen. Kiti ist ein Weltklasse-Spieler, aber wir müssen als Mannschaft punkten. Das ist aktuell wichtiger als Traumtore.“ Goalie Christensen sah es ähnlich: „Es war ein Super-Tor von Kiti. Aber wir haben selbst zu wenig kreiert. Dann ist das nicht genug. Ein guter Gegner macht die Tore. So ist dann Fußball in Europa: Wenn du Fehler machst, passieren Gegentore.“ Die auch Niklas Geyrhofer missfielen: „Die zwei Treffer waren einfach zu billig.“