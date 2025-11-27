Unfall mit drei Pkw: Auto landete im Straßengraben

Zu dem Unfall kam es gegen 5.15 Uhr in Mieming-Barwies, weil ein Einheimischer (20) mit seinem Auto ins Schleudern geriet. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Wagen daraufhin auf die Gegenspur und touchierte den Wagen einer 63-jährigen Deutschen. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert.