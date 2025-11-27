Unfall mit drei Pkw: Auto landete im Straßengraben

Mit zwei Verletzten endete ein Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B189 Mieminger Straße im Tiroler Bezirk Imst. Ein 20-jähriger Autolenker rutschte in den Gegenverkehr und touchierte dabei zwei Pkw. Der Wagen einer 63-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert.
Zu dem Unfall kam es gegen 5.15 Uhr in Mieming-Barwies, weil ein Einheimischer (20) mit seinem Auto ins Schleudern geriet. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Wagen daraufhin auf die Gegenspur und touchierte den Wagen einer 63-jährigen Deutschen. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert.
Das Auto des Einheimischen krachte in der Folge in einen weiteren Wagen, der von einem 38-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Anschließend kamen beide Fahrzeuge auf der Straße zum Stillstand.
Zwei Personen leicht verletzt
Bei dem Unfall wurden zwei Personen augenscheinlich leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Mieminger Straße mehr als eine Stunde lang komplett gesperrt.
