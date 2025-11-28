Nach Kollision auf Schutzweg: Lenkerin gesucht

Schmerzen kamen erst später

Unmittelbar nach dem Zusammenprall gab die 38-Jährige an, nicht verletzt zu sein, daher wurden die Daten zwischen den Frauen nicht ausgetauscht. Erst einige Zeit nach dem Unfall begab sich die Frau selbstständig aufgrund anhaltender Schmerzen im Bereich der linken Hüfte in das Krankenhaus nach Schwaz. Sie erlitt bei der Kollision Verletzungen leichten Grades.