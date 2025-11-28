Nach Kollision auf Schutzweg: Lenkerin gesucht

Auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst wurde vor Kurzem eine Fußgängerin in Jenbach in Tirol. Eine Autolenkerin dürfte sie übersehen haben, als sie eine weitere Passantin queren lassen wollte. Die Lenkerin hielt zwar an, aber ein Austausch der Daten unterblieb.
Am Dienstag gegen 7 Uhr Früh überquerte die 38-jährige Österreicherin am Schutzweg die Jenbacher Bahnhofstraße. Gleichzeitig fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin mit ihrem silbernen Pkw auf der Bahnhofstraße von Jenbach kommend in Fahrtrichtung Bahnhof.
Die Fahrzeuglenkerin hielt am Schutzweg, um einer anderen Person das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als diese Person den Schutzweg verlassen hatte, setzte die Fahrzeuglenkerin ihre Fahrt fort. Dabei kam es zur Kollision mit der 38-Jährigen.
Schmerzen kamen erst später
Unmittelbar nach dem Zusammenprall gab die 38-Jährige an, nicht verletzt zu sein, daher wurden die Daten zwischen den Frauen nicht ausgetauscht. Erst einige Zeit nach dem Unfall begab sich die Frau selbstständig aufgrund anhaltender Schmerzen im Bereich der linken Hüfte in das Krankenhaus nach Schwaz. Sie erlitt bei der Kollision Verletzungen leichten Grades.
Die Polizei ersucht die derzeit unbekannte Fahrzeuglenkerin des silbernen Pkw, sich an die Dienststelle Jenbach (059133/7252) zu wenden.
