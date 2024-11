Rekordjahr: Auslandsgäste stürmten die Steiermark

„Die Steigerung verdanken wir insbesondere den internationalen Gästen“, sagt Eibinger-Miedl. Ganz an der Spitze finden sich hierbei die deutschen Touristen mit knapp 2,9 Millionen Nächtigungen im vergangenen Tourismusjahr, gefolgt von Ungarn und Tschechien. Unter den Top 5 sind es jedoch die Niederländer, die am längsten in der Steiermark Urlaub machen (durchschnittlich 4,3 Nächte).