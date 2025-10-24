Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Züge und Flüge

Steirische Touristiker hoffen auf Rekord-Winter

Steiermark
24.10.2025 15:20
Philip Borckenstein-Quirini (Thermenresort Bad Loipersdorf), Georg Bliem (Planai), LH Mario ...
Philip Borckenstein-Quirini (Thermenresort Bad Loipersdorf), Georg Bliem (Planai), LH Mario Kunasek, STG-Geschäftsführer Michael Feiertag, Angelika Kölbl vom Zeutschacher Advent und Susanne Haubenhofer (Erlebnisregion Graz).(Bild: STG/Jaden Gynes)

Die Koralmbahn und die neue direkte Flugverbindung der British Airways zwischen Graz und London-Gatwick lassen Touristiker auf einen Winter der Rekorde hoffen – auch abseits der Skipisten in der Obersteiermark. 

0 Kommentare

Noch halten sich die steirischen Touristiker mit den Superlativen zurück – aber der Ausblick auf die Wintersaison 2025/26, den man am Freitag in Graz wagte, ist äußerst positiv. Einer der Gründe ist eine große Werbekampagne, mit der man erstmals auch in Großbritannien präsent ist, sagt Steiermark-Tourismus-Chef Michael Feiertag. „Wir haben 1,5 Millionen Euro investiert. Im November startet die neue Flugverbindung zwischen Graz und London-Gatwick.“ Auf der Schiene wird ab Mitte Dezember der Weg für die Deutschen und die Italiener durch die Koralmbahn schneller und besser.

„Außerdem haben wir die steiermark.com-Seite neu aufgestellt – inklusive eines Buchungsportals, das im Unterschied zu anderen für die Betriebe völlig provisionsfrei funktioniert“, sagt Feiertag. Nach den Tirolern ist die steirische Tourismus-Seite nun die erfolgreichste mit 40 Millionen Aufrufen im Jahr.

Mit einer großen Werbekampagne lockt Steiermark Tourismus Menschen ins grüne Herz – hier etwa ...
Mit einer großen Werbekampagne lockt Steiermark Tourismus Menschen ins grüne Herz – hier etwa ein Vaporetto in Venedig.(Bild: Steiermark Tourismus)

Skipisten hoffen auf Gäste aus nah und fern
In der Ski-Hochburg Schladming wurden 33 Millionen Euro in zwei neue Sesselbahnen investiert. „Am Donnerstag hatten wir zehn Zentimeter Neuschnee auf der Planai“, sagt Geschäftsführer Georg Bliem. Dazu kommen drei ausverkaufte Konzerte der Backstreet Boys – „wir erwarten 50.000 Gäste, die Buchungslage ist sensationell gut.“ Das Land wiederum unterstützt die Wintersportwochen der Schulen – „das sind die Gäste von morgen“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Und auch abseits der Pisten bietet das „grüne Herz“ einiges. In Bad Loipersdorf lockt man jüngere Thermengäste mit gelockerten Sauna-Regeln in Sachen Nacktheit, sagt Philipp Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer des dortigen Thermenresorts. Und in Graz warten 16 Adventmärkte, die 2024 für 160.000 Nächtigungen mitverantwortlich waren. „Lumagica in Frohnleiten, Cirque Noël und die Grazer Winterwelt runden das Angebot ab“, sagt Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.733 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
240.169 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.837 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf