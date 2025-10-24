Steirische Touristiker hoffen auf Rekord-Winter

Noch halten sich die steirischen Touristiker mit den Superlativen zurück – aber der Ausblick auf die Wintersaison 2025/26, den man am Freitag in Graz wagte, ist äußerst positiv. Einer der Gründe ist eine große Werbekampagne, mit der man erstmals auch in Großbritannien präsent ist, sagt Steiermark-Tourismus-Chef Michael Feiertag. „Wir haben 1,5 Millionen Euro investiert. Im November startet die neue Flugverbindung zwischen Graz und London-Gatwick.“ Auf der Schiene wird ab Mitte Dezember der Weg für die Deutschen und die Italiener durch die Koralmbahn schneller und besser.