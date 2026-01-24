Schwarzenegger wird in Kitz selbst zum Superfan!

Treffen sich zwei Legenden ... So oder so ähnlich könnte der Untertitel eines Selfies lauten, das am Rande des Hahnenkammrennens entstanden ist. Denn Arnold Schwarzenegger bat niemand Geringeren als Zlatan Ibrahimović zum Erinnerungsfoto!
Wie jedes Jahr ließ sich die „Steirische Eiche“ auch in diesem Jahr das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel nicht entgehen. Frisch und munter – und das nach der Weißwurstparty am Freitagabend – nahm Arnie neben seinem Sohn Christopher auf der VIP-Tribüne Platz, um das Ski-Spektakel zu genießen.
„Genieße Österreich, mein Freund“
Und dann wurde der 78-Jährige selbst ein bisschen zum Fan, wie er auf Instagram verriet. „Ich hatte das Glück, gerade einigen der besten Skifahrer der Welt beim Hahnenkammrennen zugesehen zu haben und dann hatte ich noch mehr Glück.“
Wer ist hier der größere Fan? Schwarzenegger und Ibrahimovic posierten gemeinsam für ein Erinnerungsfoto, das Arnie auf Instagram veröffentlichte:
Denn Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimović ließ sich natürlich nicht zweimal bitten, als Arnie ihn um ein Erinnerungsfoto bat.
„Es war fantastisch, einen der größten Fußballspieler aller Zeiten getroffen zu haben. Genieße Österreich, mein Freund“, schrieb Schwarzenegger zu dem gemeinsamen Erinnerungsfoto eines denkwürdigen Wochenendes.
Wer in diesem Moment aber der größere Fan war, das ist vermutlich Auslegungssache! Denn auch Ibrahimovic veröffentlichte den Schnappschuss auf seinem Profil und schrieb dazu Arnies wohl legendärstes Filmzitat: „We‘ll be back“. Ein Versprechen, dass die beiden wohl auch im nächsten Jahr wieder in Kitz vorbeischauen werden ...
Arnie vermisst sein Hausschwein
Schwarzenegger zeigte sich übrigens den ganzen Tag über bestens gelaunt und gab vereinzelt Wortspenden ab. Im Ö3-Interview gab sich der wohl bekannteste Sohn Österreichs einerseits als Patriot: „Ich liebe meine Heimat.“ Und andererseits als „Kulinariker“: Denn in Kitzbühel gebe es neben dem „schönsten Skigebiet der Welt“ und den „besten Athleten und der „besten Organisation“ vor allem auch „das beste Essen der Welt.“ „Niemand auf der Welt macht so gute Weißwürste, so gute Wiener Schnitzel und so einen guten Kaiserschmarrn“, verteilte der Hollywoodstar schon einmal zig „Hauben“.
Dennoch signalisierte er später im ORF-Interview etwas „Heimweh“ nach L.A.: „Ich vermisse mein Schweindl („Schnelly“, Anm.), meinen Esel („Lulu“, Anm.), mein Pony ,Whiskey‘ und meine drei Hunde.“ Schwarzeneggers Tiere, die er in seiner Villa in Brentwood beherbergt, hatten über Social Media gleichsam quasi Weltberühmtheit erlangt.
Gleichzeitig genieße er es aber auch, mit seinem Sohn – und generell seinen Kindern – unterwegs zu sein: „Denn wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, verreisen sie nicht mehr so gern mit den Eltern. Aber meine Kinder reisen gerne mit mir. Wir sind immer in Verbindung“, ließ Schwarzenegger in seinem unverwechselbaren Steirisch wissen.
