Schwarzenegger wird in Kitz selbst zum Superfan!

Arnie vermisst sein Hausschwein

Schwarzenegger zeigte sich übrigens den ganzen Tag über bestens gelaunt und gab vereinzelt Wortspenden ab. Im Ö3-Interview gab sich der wohl bekannteste Sohn Österreichs einerseits als Patriot: „Ich liebe meine Heimat.“ Und andererseits als „Kulinariker“: Denn in Kitzbühel gebe es neben dem „schönsten Skigebiet der Welt“ und den „besten Athleten und der „besten Organisation“ vor allem auch „das beste Essen der Welt.“ „Niemand auf der Welt macht so gute Weißwürste, so gute Wiener Schnitzel und so einen guten Kaiserschmarrn“, verteilte der Hollywoodstar schon einmal zig „Hauben“.