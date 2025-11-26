Fußgänger von Auto erfasst – verletzt ins Spital

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh im Tiroler Unterland: Ein 31-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren der Vomperbachstraße von einem Auto erfasst und erheblich verletzt. Er musste ins Spital eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 5.50 Uhr. Ein 52-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der Vomperbachstraße (L389) von Vomperbach kommend in Richtung Pill unterwegs, als er den Fußgänger übersehen haben dürfte.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 31-jährige Deutsche, der die Fahrbahn überqueren wollte, wurde vom Fahrzeug erfasst. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.
Der Autolenker kam mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug sei Sachschaden entstanden, berichtete die Polizei abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.