Verheerender Unfall

Fußgänger von Auto erfasst – verletzt ins Spital

Tirol
26.11.2025 16:13
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert.
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert.

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh im Tiroler Unterland: Ein 31-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren der Vomperbachstraße von einem Auto erfasst und erheblich verletzt. Er musste ins Spital eingeliefert werden.



Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 5.50 Uhr. Ein 52-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der Vomperbachstraße (L389) von Vomperbach kommend in Richtung Pill unterwegs, als er den Fußgänger übersehen haben dürfte.

Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 31-jährige Deutsche, der die Fahrbahn überqueren wollte, wurde vom Fahrzeug erfasst. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Der Autolenker kam mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug sei Sachschaden entstanden, berichtete die Polizei abschließend.

Hubert Rauth
Tirol
