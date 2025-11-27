So blutig beginnt Abschied von „Stranger Things“

Der Streamingdienst scheute keine Kosten und Mühen, dies zum Event zu machen – neben mehreren internationalen Premieren wurde in Berlin auf 7000 Quadratmetern am Hangar des Flughafens Tempelhof die ganze Fantasywelt nachgebaut, was 600 ausgewählte Fans interaktiv erleben durften. Und Netflix will die „Stranger Things“-Kuh weiter melken, schließlich teilt man die Staffel in gleich drei Teile auf – die letzte Folge kommt erst am 1. Jänner.