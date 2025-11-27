So blutig beginnt Abschied von „Stranger Things“

Es ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt: „Stranger Things“ geht ab sofort in die fünfte und letzte Staffel. Die „Krone“ sah die mit Spannung erwarteten neuen Folgen der Netflix-Kultserie vorab – hier lesen Sie unsere (spoilerfreie) Kritik!
Die Hauptdarsteller, die in der ersten Staffel noch Kinder waren, sind längst erwachsen geworden. Etwa Millie Bobby Brown, die in der Fantasy-Kultproduktion „Stranger Things“ das Mädchen Elf spielt und mittlerweile mit Jon Bon Jovis Spross Jacob verheiratet ist, sogar kürzlich das erste gemeinsame Kind willkommen heißen durfte. Jetzt – in der Nacht auf Donnerstag – also beginnt nach dreieinhalb Jahren Pause der letzte Akt des Netflix-Superhits.
Der Streamingdienst scheute keine Kosten und Mühen, dies zum Event zu machen – neben mehreren internationalen Premieren wurde in Berlin auf 7000 Quadratmetern am Hangar des Flughafens Tempelhof die ganze Fantasywelt nachgebaut, was 600 ausgewählte Fans interaktiv erleben durften. Und Netflix will die „Stranger Things“-Kuh weiter melken, schließlich teilt man die Staffel in gleich drei Teile auf – die letzte Folge kommt erst am 1. Jänner.
Unter höchster Geheimhaltungsstufe, mit detaillierten Spoilerlisten in „Geheimtinte“ und eigenen Zugangscodes durften einige wenige Medien die ersten beiden Folgen der letzten Staffel von „Stranger Things“ vorab sehen – darunter die „Krone“.
Viel dürfen wir aber nicht verraten: Die Staffel rund Elf und ihre Freunde beginnt mit einer militärischen Quarantäne im Ort Hawkins, der nach der Öffnung eines Portals zur Unterwelt „Upside Down“ schwer gezeichnet ist. Die Freunde lassen sich vom Militär aber nicht einsperren, wollen auf eigene Faust die Bedrohung unschädlich machen und schmieden gefährliche Pläne.
Spannender Auftakt, aber ausbaufähig
Serienmacher Matt und Ross Duffer steigen dieses Mal angenehmerweise ohne High-School-Vorgeplänkel ins Geschehen ein. Manche Szenen sind nichts für schwache Nerven: Es wird sehr blutig und es wartet einiges an Monster-Action und Kampf-Szenen in den ersten beiden Stunden – und der lang erwartete Gastauftritt von „Terminator“-Star Linda Hamilton.
Aber der finale Kampf gegen Bösewicht Vecna hat gerade erst begonnen, und daher bleibt der Staffelstart doch noch schaumgebremst, auch wenn schon einige Überraschungen warten.
Gefinkelte Nerd-Pläne, eine tapfere, wenn auch unüberlegte Elf und gruselige Monstertreffen im „Upside Down“ – das kennt man natürlich aus den bisherigen Staffeln alles schon. Auf den großen Kracher wartet man in den ersten beiden Folgen vergeblich. Aber das Pulver wird wohl nicht gleich am Beginn verschossen ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.