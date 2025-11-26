Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Silvesterdetails

Das Jahr endet in Innsbruck wieder mit Feuerwerk

Tirol
26.11.2025 15:28
Auf der Seegrube wird das traditionelle Feuerwerk stattfinden.
Auf der Seegrube wird das traditionelle Feuerwerk stattfinden.(Bild: Christof Birbaumer)

Wie werden am Ende des Jahres die Silvester-Feierlichkeiten in Innsbruck vonstattengehen? Am Mittwoch wurden im Stadtsenat sämtliche Details fixiert. Zudem sprach man sich einstimmig für eine Beherbergungsstudie aus, die rund 76.000 Euro verschlingen wird.   

0 Kommentare

Dem Innsbruck Marketing werden für die Durchführung des Bergsilvester die dafür erforderlichen städtischen Grundstücksflächen „unentgeltlich“ zur Verfügung gestellt. Das Hauptgeschehen findet am Silvestertag – wie bereits in den Vorjahren – am Landestheatervorplatz bzw. vor dem Haus der Musik statt. Am Rennweg wird eine große Bühne aufgestellt, zusätzlich wird es Gastronomiestände am Veranstaltungsareal geben.

Spektakuläre Lichtinszenierungen
Auf der Seegrube ist wieder das traditionelle fünfminütige Mitternachts-Feuerwerk geplant. Eines der Highlights der heurigen Silvester-Events sind die Lichtinszenierungen unter dem Motto „Layers of Life“, im Zuge derer prominente Häuserfassaden und der Inn zur Leinwand für spektakuläre Lichtkunst werden.

Das „Kindersilvester“ findet – wie gewohnt – am 30. Dezember von 13 bis 18 Uhr unter dem Motto „Jahrmarkt der Fantasie“ statt.

Das Feuerwerk ist Jahr für Jahr ein Blickfang.
Das Feuerwerk ist Jahr für Jahr ein Blickfang.(Bild: Christof Birbaumer)

Beherbergungsstudie „ist notwendig“
Ein weiterer Beschluss wurde im Stadtsenat einstimmig beschlossen: die Realisierung einer umfassenden Beherbergungsstudie, basierend auf den bereits bestehenden Hotelbedarfsstudien von 2005, 2013 und 2016.

Die Stadt Innsbruck stehe laut den Verantwortlichen als bedeutender Tourismusstandort in den Alpen vor der Herausforderung, ihre Position im Wettbewerb nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die räumliche Entwicklung zukunftsfähig zu gestalten. Die Studie sei notwendig, „um fundierte Entscheidungen im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Stadtentwicklung und Lebensqualität der Bevölkerung treffen zu können“. Sie soll nicht nur die bestehenden Kapazitäten, Strukturen und Auslastungen erfassen, sondern diese auch im Kontext neuer Trends bewerten. 

Zitat Icon

Auch alternative Beherbergungsformen wie Serviced Apartments oder Sharing-Angebote werden in Betracht gezogen.

Tourismusstadträtin Mariella Lutz

„Potenzial neuer Gästeschichten berücksichtigen“
„Anders als die bisherigen Hotelbedarfsstudien soll die neue Studie auch alternative Beherbergungsformen wie Serviced Apartments, Ferienwohnungen oder Sharing-Angebote und deren Auswirkung auf die Stadtentwicklung in Betracht ziehen. Zudem muss das Potenzial neuer Gästeschichten berücksichtigt werden, um zukünftige Entwicklungen realistisch einschätzen zu können“, sagt Tourismusstadträtin Mariella Lutz.

Lesen Sie auch:
Der Christkindlmarkt in der Altstadt ist ein Magnet für Einheimische und Touristen.  
Berg und Stadt ziehen
Gästeansturm in Innsbruck, aber dennoch Qualität
26.11.2025

Laut Janine Bex, die für die Stadtplanung verantwortlich ist, sei es außerdem die Aufgabe der Stadt, „bei Möglichkeit aktiv steuernd einzugreifen“. Aus stadtplanerischer Sicht sei eine aktuelle Beherbergungsstudie „unverzichtbar“.

Die Gesamtkosten für die Studie belaufen sich auf rund 76.000 Euro, wobei die Landeshauptstadt einen Kostenanteil von etwa 56.000 Euro übernimmt.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckRennwegAlpen
Silvester
Feuerwerk
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.705 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
134.818 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
131.867 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf