Gästeansturm in Innsbruck, aber dennoch Qualität

Auch eine Verschiebung von Gruppenreisen zu mehr Individualtouristen sei messbar. Das ist vor allem bei den Chinesen bemerkbar, die früher fast nur in riesigen Gruppen für einen Tag in Innsbruck Station machten. „Heute kommen aus China immer mehr Einzelreisende und Familien“, beschreibt die TVB-Geschäftsführerin die Veränderung.