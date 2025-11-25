Schlagabtausch um Spitäler erreicht den Landtag

Die SPÖ stellte am Dienstag im Landtag eine dringliche Anfrage an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). „Wir dürfen nicht den Fehler machen, zuerst bei der wohnortnahen Versorgung zu sparen, während die Doppelstrukturen in der Verwaltung und Steuerung bleiben“, sagte SPÖ-Chef Max Lercher und verwies etwa auf den Gesundheitsfonds. Der Standort Bad Aussee werde auf ein Minimum reduziert: „Dort steht noch LKH, es ist aber keines mehr da.“ Die Klinik Schladming werde auf die Hälfte reduziert – und ob in Rottenmann tatsächlich investiert wird, werde sich erst weisen.