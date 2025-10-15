Bundesländer wollen bei Gesundheit Kräfte bündeln

„Nein, es ist gibt derzeit keine Pläne, ein Krankenhaus zu schließen!“ – Zumindest das versicherte der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl trotz „vieler Baustellen im Gesundheitswesen“ nach der Konferenz der zuständigen Landesreferenten am Mittwoch in Graz, deren Vorsitz Kornhäusl gerade innehat. Zugleich betonte er auch, dass nicht jedes Haus alles anbieten könne, und verwies auf den in der Steiermark eingeschlagenen Weg der Spitalsverbände.