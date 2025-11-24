World Cup final for the first time
Successful ÖFB coach jubilant: “It’s indescribable!”
"I'm lost for words," said successful U17 coach Hermann Stadler after the final whistle on Monday. His charges stormed into the World Cup final with a sensational 2:0 victory over Italy.
"It's indescribable how these boys are playing this World Cup," Stadler beamed in the ORF interview. "Huge compliments to all of them. Congratulations to everyone who trained these lads."
It was a historic triumph! "Austria is in a World Cup final, that's unique," Stadler trumpeted. Never before had Austria reached a World Championship final in any age group. The Austrians are also the only team to have won all their games during the tournament.
"Unbelievable mentality"
The key to their success against the Italians was once again their "unbelievable mentality", enthused Stadler. The team boss was particularly pleased with their performance in the second half: "We are in top form and can always step up!" Our U17 boys now want to prove this impressively in the final ...
