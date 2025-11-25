„Väterchen Frost“ lässt es auf den Straßen krachen

Kampf gegen Schnee

Schnee auf der Fahrbahn bedeutet auch für den NÖ-Straßendienst eine Herausforderung. „Mehr als 600 Räumfahrzeuge stehen bereit“, erklären Verkehrslanderat Udo Landbauer und Rainer Irschik, stellvertretender Straßenbaudirektor. Auch die Lagerhallen des Winterdienstes sind gut gefüllt. 71.000 Tonnen Auftausalz wurden gebunkert, zusätzlich noch rund 80.000 Tonnen Splitt. Vor Verwehungen schützen insgesamt 700 Kilometer Schneezäune entlang der Straßen, und knapp 500.000 Schneestangen helfen Autofahrern und den Lenkern der Schneepflüge bei der Orientierung.