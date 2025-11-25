Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tücken des Winters

„Väterchen Frost“ lässt es auf den Straßen krachen

Niederösterreich
25.11.2025 05:45
(Bild: NÖ Straßendienst)

Am Wochenende hat der Winter auch im weiten Land Einzug gehalten. Schnee und Eis sorgen auf Straßen für Herausforderungen. Unfälle häufen sich, die Räumtrupps schieben Extra-Schichten.

0 Kommentare

Minusgrade und Niederschlag – eine fatale Mischung. Zumindest für Autofahrer. Denn mit Eis und Schnee auf der Fahrbahn droht in den kommenden Tagen erhöhte Unfallgefahr auf Niederösterreichs Straßen. Im Vorjahr wurden bei winterlichen Verhältnissen zwischen Enns und Leitha 137 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, ein Opfer starb.

Auf Schneefahrbahn kracht es öfter (Symbolbild)
Auf Schneefahrbahn kracht es öfter (Symbolbild)(Bild: DOKU-NÖ)

Bremsweg wird länger
Dabei war der vorige Winter eher mild. Im Gegensatz zum Jahr 2023, was sich damals auch in der Unfallstatistik niederschlug: 309 Verkehrsteilnehmer erlitten bei Unfällen in NÖ Verletzungen, vier Menschen kamen ums Leben. Eine häufige Unfallursache: Auf Schneefahrbahn verlängert sich der Bremsweg. Experten haben daher eine Faustregel parat: „Bei Schnee das Tempo um die Hälfte reduzieren!“

Zitat Icon

An starken Wintertagen sind 1500 Mitarbeiter des Straßendienstes gleichzeitig im Einsatz. Unsere Helden der Straße arbeiten vorbildlich.

Udo Landbauer, Verkehrsstadtrat von NÖ

Bild: FPÖ NÖ

Kampf gegen Schnee
Schnee auf der Fahrbahn bedeutet auch für den NÖ-Straßendienst eine Herausforderung. „Mehr als 600 Räumfahrzeuge stehen bereit“, erklären Verkehrslanderat Udo Landbauer und Rainer Irschik, stellvertretender Straßenbaudirektor. Auch die Lagerhallen des Winterdienstes sind gut gefüllt. 71.000 Tonnen Auftausalz wurden gebunkert, zusätzlich noch rund 80.000 Tonnen Splitt. Vor Verwehungen schützen insgesamt 700 Kilometer Schneezäune entlang der Straßen, und knapp 500.000 Schneestangen helfen Autofahrern und den Lenkern der Schneepflüge bei der Orientierung.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
149.750 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
116.580 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
667 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf