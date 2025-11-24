Bahninitiative fordert Untertunnelung des Wechsels

In 1:15 Stunde von Hartberg nach Wien

Der Tunnel soll eine Schnellverbindung schaffen, die die Region deutlich besser an Wien, Graz und Ungarn anbindet. Nach Berechnungen der Initiative wären neue Reisezeiten möglich: Hartberg-Wien in 1:15 Stunden, Hartberg-Graz in 45 Minuten, Hartberg-Klagenfurt in 1:30 Stunden. Als Argument, dass ein Projekt dieser Dimension realisierbar ist, verweist man auf die Koralmbahn (Kostenpunkt: 5,9 Milliarden Euro!), die Mitte Dezember nach 27 Jahren Bauzeit den Betrieb aufnimmt und die Verbindung Graz-Klagenfurt in 45 Minuten ermöglicht. „Mit der Koralmbahn wurde gezeigt, wie ein Mega-Projekt der Bahn umgesetzt werden kann und wie stark es eine Region verändern kann“, so Spitzmüller.