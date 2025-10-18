Gurgiser: „Willkommen in der Stau-Bruderschaft!“

Aktuell vergeht fast kein Tag, an dem es sich in und um Innsbruck nicht staut. Im Kampf gegen die täglichen Staus durch Tirol fordert Fritz Gurgiser vom Transitforum ein gemeinsames Handeln der betroffenen Länder.
Was sich seit Monaten auf der Alpenkonventionsstrecke Rosenheim-Verona abspielt, ist in den Augen von Fritz Gurgiser kein „Zufall, sondern der Ausfluss politischer und behördlicher Untätigkeit bzw. bewusstes Forcieren des Lkw-Transitverkehrs über den Brenner einerseits und ebenso bewusstes Ignorieren der besonderen Situation der Enge der Täler im alpinen Raum“.
Der Chef des Transitforums will das aber nicht als Kritik, sondern als eine „sachliche Bewertung der Haltung der derzeitigen Brenner-Stau-Bruderschaft“ verstanden wissen. „Denn die Transitlobby kann sich nur deswegen ausbreiten, weil die vier Länder Bayern, Nord- und Südtirol sowie das Trentino keine gemeinsame Strategie haben“, erklärt Gurgiser.
Man muss endlich dem folgen, was für den EuGH schon vor 23 Jahren ausschlaggebend war.
Fritz Gurgiser
Bild: Birbaumer Christof
„Endlich dem EuGH folgen!“
Deshalb nun erneut sein Aufruf, nicht gelähmt wie ein Kaninchen vor der Transitschlange zu sitzen, sondern zu handeln und die Missstände vielfältiger Art zu korrigieren. „Insbesondere braucht es einen Schwerpunkt, den Umwegtransit von rund einer Million Transitlaster von dieser vor allem zwischen Innsbruck und Bozen auf Jahrzehnte zu sanierenden A13 und A22 dorthin zu bringen, wo er hingehört: nämlich auf den kürzesten und nicht den billigsten Weg durch die Alpen. Man muss endlich dem folgen, was für den EuGH schon vor 23 Jahren ausschlaggebend war: Der Respekt vor dem alpinen Raum, seiner Topografie und dem völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommen zum Schutz der Alpen – der Alpenkonvention“, sagt der Obmann des Transitforums.
Denn: Wird der Lkw-Umwegtransit weiter akzeptiert, werde die Brennerregion dauerhaft ruiniert!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.