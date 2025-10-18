Gurgiser: „Willkommen in der Stau-Bruderschaft!“

„Endlich dem EuGH folgen!“

Deshalb nun erneut sein Aufruf, nicht gelähmt wie ein Kaninchen vor der Transitschlange zu sitzen, sondern zu handeln und die Missstände vielfältiger Art zu korrigieren. „Insbesondere braucht es einen Schwerpunkt, den Umwegtransit von rund einer Million Transitlaster von dieser vor allem zwischen Innsbruck und Bozen auf Jahrzehnte zu sanierenden A13 und A22 dorthin zu bringen, wo er hingehört: nämlich auf den kürzesten und nicht den billigsten Weg durch die Alpen. Man muss endlich dem folgen, was für den EuGH schon vor 23 Jahren ausschlaggebend war: Der Respekt vor dem alpinen Raum, seiner Topografie und dem völkerrechtlich verbindlichen Übereinkommen zum Schutz der Alpen – der Alpenkonvention“, sagt der Obmann des Transitforums.