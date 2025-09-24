Transitforum fordert: Dosieren statt asphaltieren

Der Widerstand gegen den Bau des Fernpass-Scheiteltunnels reißt nicht ab. Fakt ist: Die hauptbetroffene Gemeinde Nassereith ist gespalten – mehr als die Hälfte lehnte das Vorhaben im Rahmen einer Volksbefragung ab. Bei der Sitzung am 8. und 9. Oktober sollen weitere Gesetze beschlossen werden, um das Projekt endlich auf Schiene (oder besser: auf die Straße) zu bringen. Darüber wird in der am Mittwoch beginnenden Ausschusswoche diskutiert.