Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Fernpass

Transitforum fordert: Dosieren statt asphaltieren

Tirol
24.09.2025 17:05
Vor der Ausschusswoche des Tiroler Landtages, die heute startet, fordert Fritz Gurgiser ...
Vor der Ausschusswoche des Tiroler Landtages, die heute startet, fordert Fritz Gurgiser Dosierampeln statt Mischmaschinen. „Lasst euch nicht entmündigen“, schreibt er in einem Brief an Abgeordnete.(Bild: Birbaumer Christof)

Vor der am Mittwoch beginnenden Ausschusswoche zum Oktober-Landtag plädiert das Transitforum Tirol an die Abgeordneten, in der Debatte um den Fernpass-Scheiteltunnel im Sinne der Bevölkerung zu handeln.

0 Kommentare

Der Widerstand gegen den Bau des Fernpass-Scheiteltunnels reißt nicht ab. Fakt ist: Die hauptbetroffene Gemeinde Nassereith ist gespalten – mehr als die Hälfte lehnte das Vorhaben im Rahmen einer Volksbefragung ab. Bei der Sitzung am 8. und 9. Oktober sollen weitere Gesetze beschlossen werden, um das Projekt endlich auf Schiene (oder besser: auf die Straße) zu bringen. Darüber wird in der am Mittwoch beginnenden Ausschusswoche diskutiert.

Gurgiser schrieb Brief an Abgeordnete
Fritz Gurgiser vom Transitforum/Xunds Leben appelliert mittels Brief an die Abgeordneten, „ihr freies Mandat als Gesetzgeber und nicht als hochsubventionierte Abnicker von Regierungsvorlagen“ auszuüben und im Sinne der Bevölkerung abzustimmen. Sonst würde das einer „Selbstentmündigung“ des Landtages gleichkommen.

„Wir leben in einer Zeit, in der Straßenausbau keine Probleme löst, sondern bestehende Belastungen beibehalten, ja sogar erhöht werden. Wir laden den Tiroler Landtag daher ein, die bisherigen Fehler inklusive der 600 Millionen Euro-Haftung zu beheben, anstatt mit politischer Urgewalt auf Grundlage von erschlichenen GR-Beschlüssen sowie Fehlinterpretationen diverser Gutachten einen Generationenverrat zu decken“, schreibt Gurgiser.

(Bild: Krone KREATIV, Quelle: Transitforum Austria-Tirol)

Transitforum pocht auf Dosierungssystem
Ebenso wird der Tiroler Landtag eingeladen, mit verfassungskonformer Mehrheit das notwendige Gesamtverkehrskonzept für die Bezirke Reutte, Imst und Landeck samt zeitgemäßen, bedarfsgerechten KI-unterstützten Dosierungen zu beschließen. Motto: Dosieren statt asphaltieren!

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
237.249 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
193.502 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.631 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1836 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1648 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf