Einheimischer von Trio in Innsbruck überfallen

Schock für einen 50-jährigen Einheimischen am Freitagabend in Innsbruck! Der Mann wurde in einen Innenhof gelockt, wo er von drei Unbekannten überfallen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Der 50-Jährige war am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Innsbrucker Kärntnerstraße unterwegs. Von einer bislang unbekannten Person wurde er dabei in einen Innenhof gelockt, wo bereits zwei weitere Unbekannte auf sie warteten.
Das Trio forderte den Mann auf, ihnen seine Geldtasche sowie sein Smartphone auszuhändigen. „Das Opfer verweigerte dies und versuchte zu flüchten. Dabei entwickelte sich eine Rauferei unter den Männern“, schildert die Polizei.
Passantin rief zu Tätern
Eine Passantin dürfte die Rauferei beobachtet haben und rief den Männern zu, dass sie die Polizei rufen würde. Die Täter ergriffen mit dem Smartphone des Opfers die Flucht.
Laut Polizei waren die Täter schwarz gekleidet und vermutlich ausländischer Herkunft, verfügten jedoch über gute Deutsch-Kenntnisse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Pradl unter Tel.: 059133/7587
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.