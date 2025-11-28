Lienzer Advent lockt bis Weihnachten mit Genuss

Die Highlights sind nicht nur die vielen Lichter, sondern auch der „Original Lienzer Lebzelt 1644“, der eine besonders alte Tradition hat. Auskunftsperson für Gäste und beliebtes Fotomotiv ist der Nachtwächter. Wer Spaß am Handwerk und der Kunst hat, kann bei der lebenden Werkstätte vorbeischauen. Außerdem gibt es eine Krippenausstellung, einen großen Adventkalender am Rathaus sowie besinnliche und spaßige Musikeinlagen.