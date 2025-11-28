Vorteilswelt
Für jeden Geschmack

Lienzer Advent lockt bis Weihnachten mit Genuss

Kärnten
28.11.2025 22:00
Die ersten Glühwein-Häferln sind bereits ausgeschenkt worden.
Die ersten Glühwein-Häferln sind bereits ausgeschenkt worden.

Der Lienzer Advent ist ein ganz besonderer Markt: Mit Genuss und Musik lockt er noch bis 24. Dezember Besucher in die Osttiroler Hauptstadt.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt ist er allemal: Der Lienzer Adventmarkt geht heuer in die 29. Runde. Im Vorjahr waren immerhin 116.000 Besucherinnen und Besucher in der Osttiroler Hauptstadt. Und immerhin 11 Prozent davon stammen aus dem Ausland, also auch als Touristenattraktion gilt der gemütliche Markt.

Glühwein und -most gehört zum Advent dazu.
Glühwein und -most gehört zum Advent dazu.
Dieses Jahr griff neben Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zum Auftakt des Lienzer Adventmarkts ...
Dieses Jahr griff neben Bürgermeisterin Elisabeth Blanik zum Auftakt des Lienzer Adventmarkts auch Tourismusobmann Franz Theurl zum Messer um das traditionsreiche Backwerk gekonnt in mundgerechte Happen zu schneiden.
Für die Kleinsten gibt‘s natürlich auch genug zu entdecken.
Für die Kleinsten gibt's natürlich auch genug zu entdecken.
Beim Adventmarkt kann man viele Kleinigkeiten bekommen.
Beim Adventmarkt kann man viele Kleinigkeiten bekommen.
Genuss steht bei den Lienzern ganz oben.
Genuss steht bei den Lienzern ganz oben.

Die Highlights sind nicht nur die vielen Lichter, sondern auch der „Original Lienzer Lebzelt 1644“, der eine besonders alte Tradition hat. Auskunftsperson für Gäste und beliebtes Fotomotiv ist der Nachtwächter. Wer Spaß am Handwerk und der Kunst hat, kann bei der lebenden Werkstätte vorbeischauen. Außerdem gibt es eine Krippenausstellung, einen großen Adventkalender am Rathaus sowie besinnliche und spaßige Musikeinlagen. 

Geöffnet ist Montags bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr; Freitags bis Sonntags von 10 bis 21 Uhr. Das Progamm gibt‘s unter lienz.gv.at.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Kärnten

