Lienzer Advent lockt bis Weihnachten mit Genuss

Der Lienzer Advent ist ein ganz besonderer Markt: Mit Genuss und Musik lockt er noch bis 24. Dezember Besucher in die Osttiroler Hauptstadt.
Ein Treffpunkt für Jung und Alt ist er allemal: Der Lienzer Adventmarkt geht heuer in die 29. Runde. Im Vorjahr waren immerhin 116.000 Besucherinnen und Besucher in der Osttiroler Hauptstadt. Und immerhin 11 Prozent davon stammen aus dem Ausland, also auch als Touristenattraktion gilt der gemütliche Markt.
Die Highlights sind nicht nur die vielen Lichter, sondern auch der „Original Lienzer Lebzelt 1644“, der eine besonders alte Tradition hat. Auskunftsperson für Gäste und beliebtes Fotomotiv ist der Nachtwächter. Wer Spaß am Handwerk und der Kunst hat, kann bei der lebenden Werkstätte vorbeischauen. Außerdem gibt es eine Krippenausstellung, einen großen Adventkalender am Rathaus sowie besinnliche und spaßige Musikeinlagen.
Geöffnet ist Montags bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr; Freitags bis Sonntags von 10 bis 21 Uhr. Das Progamm gibt‘s unter lienz.gv.at.
