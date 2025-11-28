Bangen um Zukunft! Investor will Veldener Halle

Der Eishockey-Verein USC Velden bangt um den Fortbestand! Denn die Spielstätte des Division-I-Klubs ist von schwarzen Zahlen weit entfernt. Im Voranschlag von 2024 wurde mit einem Minus von 188.000 Euro kalkuliert. Deswegen stand zuletzt immer wieder eine Schließung der Veldener Eishalle im Raum. „Bis Ende Jänner muss ich wissen, wie es aussieht. Wir müssen ja auch mit Spielern und Sponsoren sprechen“, so Obfrau Gabi Pschernig, die betont: „Wenn es in Velden kein Eis mehr gibt, war es das für uns!“