Eishockey-Klub zittert

Bangen um Zukunft! Investor will Veldener Halle

Kärnten
28.11.2025 20:00
Von schwarzen Zahlen ist die Eishalle in Velden weit entfernt.
Von schwarzen Zahlen ist die Eishalle in Velden weit entfernt.(Bild: Hermann Sobe)

Die Zukunft der Eishalle in Velden ist weiterhin unklar! Eine Schließung stand zuletzt immer wieder im Raum, das wäre auch das Ende des Division-I-Klubs. Ein Investor zeigt Interesse an der Spielstätte.

Der Eishockey-Verein USC Velden bangt um den Fortbestand! Denn die Spielstätte des Division-I-Klubs ist von schwarzen Zahlen weit entfernt. Im Voranschlag von 2024 wurde mit einem Minus von 188.000 Euro kalkuliert. Deswegen stand zuletzt immer wieder eine Schließung der Veldener Eishalle im Raum. „Bis Ende Jänner muss ich wissen, wie es aussieht. Wir müssen ja auch mit Spielern und Sponsoren sprechen“, so Obfrau Gabi Pschernig, die betont: „Wenn es in Velden kein Eis mehr gibt, war es das für uns!“

Elias Ladinig (li.) und Velden empfangen am Samstag Huben.
Elias Ladinig (li.) und Velden empfangen am Samstag Huben.(Bild: Hermann Sobe)

„Entscheidung bis Ende Dezember“
Einen Funken Hoffnung gibt es jedoch! Ein Investor zeigt Interesse an der Spielstätte. „Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, wir arbeiten gerade an einer Absichtserklärung“, erzählt Bürgermeister Ferdinand Vouk. „Bis Ende Dezember gibt es eine Entscheidung.“ Klar ist aber auch, dass Renovierungsarbeiten unumgänglich sind. Aufgrund einer EU-Verordnung muss bis 2028 das Kühlgas getauscht werden. Kostenpunkt: Rund 100.000 Euro.

Schlusslicht Huben kommt
Sportlich trifft Velden am Samstag daheim auf das punktelose Schlusslicht Huben. In den ersten vier Partien gab es zwei Overtime-Siege und zwei Pleiten. „Hoffentlich klappt es mit dem ersten Triumph in der regulären Spielzeit“, sagt Pschernig.

Lukas Töfferl
