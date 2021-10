Winterreifen garantieren ab 7 Grad besseren Grip

Am Dienstag sieht Ubimet-Meteorologe Michele Salmi die erste Möglichkeit, dass es bis auf 800 Meter herunter schneit. „Man muss mit sehr nassem Schnee rechnen. Lange hält das Weiß allerdings nicht. Am Nachmittag ist alles schon wieder grün.“ Wie es mit den winterlichen Verhältnissen weitergeht, war am Samstag noch ungewiss: Oberösterreich liegt entlang einer Luftmassengrenze, und in den tieferen Lagen und Städten ist Schnee „noch sehr weit entfernt“.