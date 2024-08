„Frauenschläger“-Gesänge gegen Boateng in Wien

Beim Stand von 1:1 war Jérôme Boateng am Sonntag in Wien zum zweiten Mal in einem Bundesliga-Spiel für den LASK eingewechselt worden – und als der Weltmeister von 2014 in der 73. Minute den Rasen betrat, wurde er mit einem gellenden Pfeifkonzert von den Austria-Fans begrüßt. Dabei blieb es aber nicht, denn wie nun aufgetauchte Videos in sozialen Medien zeigen, wurde Boateng mit zahlreichen „Frauenschläger“-Gesängen bepöbelt.