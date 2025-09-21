Boateng spricht über neue Ziele und Gewaltvorwürfe

Jerome Boateng hat seine Karriere als Profifußballer beendet und spricht nun über neue sportliche Ziele, die er sich gesetzt hat. Doch auch über die Schattenseiten in seinem Privatleben hat sich der Ex-LASK-Kicker geäußert.
Mitte August hat Boateng seinen Vertrag in Linz aufgelöst – nun hat er auch das Ende seiner Laufbahn als Profi-Fußballer verkündet. Allerdings will er dem Fußball-Geschäft nicht ganz den Rücken zudrehen, wie er gegenüber „Welt am Sonntag“ verraten hat.
„Ich möchte Trainer im Profifußball werden. Kürzlich habe ich erfolgreich den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz absolviert. Jetzt möchte ich die A-Lizenz und den Fußball-Lehrer machen und so bald wie möglich als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen“, skizziert der Weltmeister von 2014 seine neuen Ziele.
Schattenseiten im Privatleben
Doch auch die Schattenseiten in seinem Leben werden den Deutschen wohl weiter verfolgen. So wurde er 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Zwillingstöchter schuldig gesprochen, vor Gericht aber nur verwarnt. „Verwarnt wurde ich, weil ich meine Ex-Freundin im Zuge eines Streits am Auge verletzt habe, wobei ich betonen möchte, dass sie mich zuerst an der Lippe verletzte. Es ging um eine Rangelei, bei der wir uns im Streit gegenseitig verletzt haben“, erklärt der 37-Jährige.
Und noch ein weiterer Fall sorgte zuletzt für Aufregung. Gegen Boateng wurde wegen Körperverletzung an seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt ermittelt, die sich 2021 das Leben genommen hatte. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen mittlerweile eingestellt. „Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil ich vor Gericht und gegenüber der Staatsanwaltschaft beweisen konnte, dass ich weder im Oktober 2019 noch im Januar 2021 jemanden geschlagen oder einen Geheimhaltungsvertrag erpresst habe“, so Boateng abschließend.
