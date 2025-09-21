Boateng spricht über neue Ziele und Gewaltvorwürfe

Schattenseiten im Privatleben

Doch auch die Schattenseiten in seinem Leben werden den Deutschen wohl weiter verfolgen. So wurde er 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Zwillingstöchter schuldig gesprochen, vor Gericht aber nur verwarnt. „Verwarnt wurde ich, weil ich meine Ex-Freundin im Zuge eines Streits am Auge verletzt habe, wobei ich betonen möchte, dass sie mich zuerst an der Lippe verletzte. Es ging um eine Rangelei, bei der wir uns im Streit gegenseitig verletzt haben“, erklärt der 37-Jährige.