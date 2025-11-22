Wenn dem Sturm-Trainer das Herz aufgeht

„Wir wollen am Sonntag unbedingt gewinnen und unseren Fans einen Heimsieg schenken. In der Europa League konnten wir gegen die Glasgow Rangers und Nottingham zuhause gute Ergebnisse liefern, in der Liga zuletzt nicht. Aber ich bin überzeugt, dass wir das wieder drehen. Heimspiele waren immer unsere Stärke. Es ist unser Ziel und Auftrag, den Funken auf die Zuschauer überspringen zu lassen“, betont der Sturm-Trainer, der erstmals in dieser Saison aus dem Vollen schöpfen kann. Mit Belmin Beganovic hat in der Teampause der letzte „Patient“ aus dem Lazarett ausgecheckt.