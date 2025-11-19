Lauter Knall führt Seniorin zu Brand in der Küche

Schock für eine Seniorin (85) in Aurach im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Mittwoch! In ihrer Küche kam es am Nachmittag plötzlich zu einem lauten Knall. Als die Einheimische nachschaute, entdeckte sie ein Feuer.
Zu dem Vorfall kam es um kurz nach 15.30 Uhr. „Die 85-Jährige, die sich gerade im Wohnzimmer aufgehalten hatte, hörte einen lauten Knall. Daraufhin ging sie in die Küche und bemerkte einen Brand im Bereich des Dunstabzuges“, heißt es von den Ermittlern.
Die Seniorin wählte unverzüglich den Notruf und setzte die Einsatzkette in Gang.
Seniorin ins Spital gebracht
Von der alarmierten Feuerwehr Aurach konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die 85-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. „Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.