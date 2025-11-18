Arbeiter (29) nach Verpuffung verletzt in Klinik

Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Der 29-Jährige war in einem Rohbau damit beschäftigt, diesen zu temperieren und benutzte dazu einen Gasofen. Als der Arbeiter den Ofen abgedreht hatte, wollte er den Schlauch samt Druckminderer abnehmen. „Beim Lösen des Schlauchs kam es zu einer Verpuffung und folglich zu einer Brandentwicklung“, heißt es von der Polizei.