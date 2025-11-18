Arbeiter (29) nach Verpuffung verletzt in Klinik

Einsatz für die Feuerwehren in Reith im Tiroler Alpbachtal am Dienstag! In einem Rohbau kam es beim Hantieren mit einem Gasofen zu einer Verpuffung. Ein einheimischer Arbeiter (29) zog sich bei dem Vorfall Verbrennungen zu.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Der 29-Jährige war in einem Rohbau damit beschäftigt, diesen zu temperieren und benutzte dazu einen Gasofen. Als der Arbeiter den Ofen abgedreht hatte, wollte er den Schlauch samt Druckminderer abnehmen. „Beim Lösen des Schlauchs kam es zu einer Verpuffung und folglich zu einer Brandentwicklung“, heißt es von der Polizei.
Von Rettung in Klinik gebracht
Der 29-Jährige zog sich dabei leichte Verbrennungen an beiden Händen und im Gesicht zu. „Er konnte noch selbst einen Notruf absetzen und sich in Sicherheit bringen“, schildern die Ermittler weiter. Die Freiwilligen Feuerwehren Reith im Alpbachtal und St. Gertraudi konnten das Feuer schließlich löschen. Von der Rettung wurde der Arbeiter in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
