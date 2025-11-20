Spott & Häme für Sprungturm ohne Becken

Vizebürgermeister lobt charmante Darstellung seiner Figur

Spicker sieht es gelassen. Er findet es sogar charmant, wie er dargestellt wird. Er selbst sei noch immer damit beschäftigt, sich täglich die Meinungen über die Causa anzuhören. „Die einen sagen, das ist in Ordnung so, andere wiederum beschimpfen mich dafür. Ich kann es mir aussuchen, von wo ich mir die tägliche Watsche dafür abhole“.