Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Humor gegen Abriss

Spott & Häme für Sprungturm ohne Becken

Niederösterreich
20.11.2025 15:00
Unbrauchbar, aber architektonisch wertvoll: Deshalb soll der Zehn-Meter-Turm ohne Becken ...
Unbrauchbar, aber architektonisch wertvoll: Deshalb soll der Zehn-Meter-Turm ohne Becken erhalten bleiben. Eine von der FPÖ in Auftrag gegebene Karikatur macht sich nun darüber lustig.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, ZVG FPÖ Ternitz)

Die FPÖ Ternitz tut ihren Unmut über die Entscheidung, den Sprungturm ohne Becken stehenzulassen, über eine Karikatur kund. Der Vizebürgermeister selbst nimmt es mit Humor. 

0 Kommentare

Vizebürgermeister Peter Spicker (SPÖ) mit Schwimmreifen, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler lässig lehnend am Fünfmeter-Brett (in Anlehnung an seine New York-Reise) und versenktes Geld im Becken, das zubetoniert wird – immer, wenn der Ternitzer FPÖ etwas besonders sauer aufstößt, lässt sie ihren Unmut mit einer Karikatur freien Lauf (siehe oben).

Lesen Sie auch:
Bürgermeister Christian Samwald (li.) ärgert sich vor allem, dass seine Mitarbeiter als faul ...
Aufreger Karikatur
Schlafende Mitarbeiter und Vize als altes Weibchen
19.01.2025

Diesmal ist es der Zehn-Meter-Sprungturm, der zum Stein des Anstoßes wurde. Eigentlich hätte er mitsamt dem Becken abgerissen werden sollen, aber nach Protesten bleibt er nun doch stehen. Dem Vorschlag, nur das Becken abzureißen, stimmte die FPÖ mehrheitlich nicht zu, die Mehrheit des Gemeinderates hingegen schon.

Lesen Sie auch:
Aktueller Stand am Dienstag: Der Turm bleibt nun doch, nur das Becken wird weggerissen.
Im letzter Sekunde
10-Meter-Turm sprang von der (Bagger-)Schaufel
12.11.2025

Vizebürgermeister lobt charmante Darstellung seiner Figur
Spicker sieht es gelassen. Er findet es sogar charmant, wie er dargestellt wird. Er selbst sei noch immer damit beschäftigt, sich täglich die Meinungen über die Causa anzuhören. „Die einen sagen, das ist in Ordnung so, andere wiederum beschimpfen mich dafür. Ich kann es mir aussuchen, von wo ich mir die tägliche Watsche dafür abhole“.

+1
Fotos
Zitat Icon

Schon Kreisky hat gesagt, karikiert werden nur wichtige und herausragende Persönlichkeiten.

SPÖ-Vizebürgermeister Peter Spicker

Gestern wurde nun auch vom Statiker offiziell bestätigt, dass der Turm ohne Becken bestehen bleiben kann. Ab sofort werde man nun tatsächlich mit dem Abriss des Beckens beginnen. 

https://www.bda.gv.at/themen/aktuelles/2025-11-11-noe-ternitz-parkbad.html

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
225.873 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
175.906 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
163.299 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf