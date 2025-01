Schlafende Mitarbeiter und Vize als altes Weibchen

Zu dem Hauptkritikpunkt „Glasfaserkabel“ meint Samwald: „Das Problem ist, dass hier nicht nur ein Anbieter gräbt, sondern jeder Anbieter eigenständig“, weiß er um die Sachlage Bescheid. Leider handelt es sich dabei um öffentliche Infrastruktur, wo ihm als Bürgermeister die Handhabe fehle. Aber er verspricht eine bessere Koordinierung fürs heurige Jahr. Und nicht alles sei schlecht in Ternitz. Man habe viel weitergebracht in den letzten Jahren. So gab es beispielsweise den Spatenstich für die Erweiterung des Senecura Pflegezentrums und zahlreiche neue Wohnungen sowie ein Primärversorgungszentrum seien geplant.