10-Meter-Turm sprang von der (Bagger-)Schaufel

FPÖ: „Gesamter Abriss wäre beste Lösung gewesen“

Gegen diesen Vorschlag, nur den Turm allein zu erhalten, stimmten sechs der sieben FPÖ-Mitglieder im Gemeinderat. „Ich bin sehr enttäuscht über die Verbiegung von Peter Spicker, der sonst immer zu seinen Aussagen steht“, so FPÖ-Stadtrat Martin Kurz. Er ist nach wie vor der Meinung, dass ein Abriss des gesamten Ensembles die beste Lösung gewesen wäre: „Aber nach zahlreichen Anrufen, unter anderem auch aus dem Vizekanzleramt, hat die SPÖ gestern kurzfristig ihre Meinung geändert.“