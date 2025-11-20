Karten auf den Tisch: Tirol ist im Watter-Fieber

Weite Anreise und jede Menge Gaudi beim Spiel

„Wir sind extra für das Turnier aus Südtirol gekommen und haben eine mehr als zweistündige Anfahrt in Kauf genommen“, erzählen Richard, Helmut, Irmgard und Erich der „Krone“. Zumindest für die beiden letzteren hat sich die Reise ausgezahlt. Sie haben es nämlich geschafft, sich in ihrer Gruppe durchzusetzen. Und, obwohl die Kartenliebhaber südlich des Brenners es eigentlich gewohnt sind, mit etwas anderen Spielkarten zu watten, haben sie gleich zwei ihrer Begegnungen zu null gewonnen – also ihre Gegner „geschneidert“, wie es in der Fachsprache heißt.