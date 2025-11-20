Vorteilswelt
„Tiroler Watter-Krone“

Karten auf den Tisch: Tirol ist im Watter-Fieber

Tirol
20.11.2025 17:00
50 Paare – also genau 100 leidenschaftliche Kartenspieler – versuchten beim Watter-Turnier in ...
50 Paare – also genau 100 leidenschaftliche Kartenspieler – versuchten beim Watter-Turnier in der Post in Strass ihr Glück.(Bild: Christof Birbaumer)

Wer holt die begehrte „Tiroler Watter-Krone“? Beim ersten Ausscheidungsturnier in Strass im Zillertal haben acht Zweier-Teams so richtig „aufgetrumpft“. Beim großen Finale Ende Jänner winken tolle Preise.

0 Kommentare

Die Stimmung ist entspannt, locker und in keiner Weise verbissen. Und auch der Schmäh rennt schon vor dem ersten Mischen! Exakt hundert leidenschaftliche Kartenspieler – sowohl jüngere als auch ältere Semester – sind zur ersten Bezirksausscheidung für das Finale der „Tiroler Watter-Krone“ in den Gasthof Hotel Post nach Strass im Zillertal gekommen. Die „Tiroler Krone“ sucht nämlich gemeinsam mit der Tiroler Versicherung die besten Kartenspieler im Land.

Zitat Icon

Wir sind extra für das Turnier aus Südtirol gekommen und haben eine mehr als zweistündige Anfahrt in Kauf genommen.

Turnierteilnehmer Richard Verdorfer aus Burgstall in Südtirol

Glück gehört bei liebstem Kartenspiel Tirols dazu
Während Sabrina beim Blick auf mehrere Trümpfe in der Hand mit einem Lächeln im Gesicht gleich einmal „drei“ bietet und sich ihre Gegenspieler die entscheidende Frage stellen, ob sie „gehen“ oder „halten“ sollen, hofft ein Spielteilnehmer am Tisch daneben, dass auch seine Kontrahenten mit Herz, Eichel, Schell und Laub unzufrieden sind und bei dem Wunsch nach „schöneren Karten“ zustimmen.

Kamen extra aus Südtirol angereist: Irmgard und Erich (links) sowie Richard (stehend) und ...
Kamen extra aus Südtirol angereist: Irmgard und Erich (links) sowie Richard (stehend) und Helmut.(Bild: Christof Birbaumer)
Sophie und Maria hatten sichtlich Spaß an ihrem Hobby, auch wenn der Einzug ins Finale am Ende ...
Sophie und Maria hatten sichtlich Spaß an ihrem Hobby, auch wenn der Einzug ins Finale am Ende verpasst wurde.(Bild: Christof Birbaumer)
Organisator Max Hafele (rechts) und Franz Mair, der Vorstandsvorsitzende der Tiroler ...
Organisator Max Hafele (rechts) und Franz Mair, der Vorstandsvorsitzende der Tiroler Versicherung.(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
Ehrgeizig waren sie alle. Doch sämtliche Spiele beim Schwazer Bezirksturnier liefen mehr als ...
Ehrgeizig waren sie alle. Doch sämtliche Spiele beim Schwazer Bezirksturnier liefen mehr als fair ab. Vielleicht hat sich auch die eine oder andere zukünftige Watterrunde gefunden.(Bild: Christof Birbaumer)
Auffallend: Nicht nur Männer sind vom Watten begeistert. Bereits jetzt sind sieben Frauen fix ...
Auffallend: Nicht nur Männer sind vom Watten begeistert. Bereits jetzt sind sieben Frauen fix beim Finale Ende Jänner in Innsbruck mit dabei.(Bild: Christof Birbaumer)

Weite Anreise und jede Menge Gaudi beim Spiel
„Wir sind extra für das Turnier aus Südtirol gekommen und haben eine mehr als zweistündige Anfahrt in Kauf genommen“, erzählen Richard, Helmut, Irmgard und Erich der „Krone“. Zumindest für die beiden letzteren hat sich die Reise ausgezahlt. Sie haben es nämlich geschafft, sich in ihrer Gruppe durchzusetzen. Und, obwohl die Kartenliebhaber südlich des Brenners es eigentlich gewohnt sind, mit etwas anderen Spielkarten zu watten, haben sie gleich zwei ihrer Begegnungen zu null gewonnen – also ihre Gegner „geschneidert“, wie es in der Fachsprache heißt.

Zitat Icon

Wir watten unheimlich gerne, meist geht es dabei um Wurst und Speck. Oft fehlen uns aber die Mitspieler.

Sophie und Maria aus Axams

Keine so lange Anreise, dafür aber leider etwas weniger erfolgreich, verlief das Turnier hingegen für Sophie und Maria. Doch auch die beiden genossen den Abend und hatten sichtlich jede Menge Spaß. „Wir watten unheimlich gerne, meist geht es dabei um Wurst und Speck. Oft fehlen uns aber die Mitspieler“, betonen die quirligen Axamerinnen.

Gastgeber Alois Rainer (links) und Ehefrau Christine mit Martin Reiter von der Tiroler ...
Gastgeber Alois Rainer (links) und Ehefrau Christine mit Martin Reiter von der Tiroler Versicherung, „Krone“-Verkaufsleiter Wolfgang Kos sowie Claus Meinert, Chef der „Tiroler Krone“, und Christian Egger (Gebietsleiter der Tiroler Versicherung, von links).(Bild: Christof Birbaumer)

Sechs Vorrundenturniere stehen noch am Programm
Am Ende konnten sich acht Paarungen (gespielt wurde in sechs Gruppen mit je sechs und in zwei Gruppen mit je sieben Zweier-Gespannen) für das große Finale am 30. Jänner 2026 in der Zentrale der Tiroler Versicherung in Innsbruck qualifizieren. Dort geht es dann um Preise im Gesamtwert von mehr als 27.000 Euro. Die nächsten acht Finalisten werden am Donnerstag, den 27. November, im Sattlerwirt in Ebbs ermittelt. Einige Startplätze für das Kufsteiner Bezirksturnier und für fünf weitere Events sind noch frei.

Alle Informationen zum Turnier, den Spielterminen und der Anmeldung findet man unter www.tirolerwatterkrone.at

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Kommentare

Tirol

