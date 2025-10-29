Tolle Preise: Bestes Tiroler Watter-Duo gesucht

Bekannte Regeln sorgen für spannende Duelle

Die Spielregeln dürften jedem Kartenspieler bekannt sein: Gespielt wird das klassische Vierer-Watten bis elf Punkte. Bei jedem Bezirksturnier liegt die Teilnehmerzahl bei maximal 64 Paaren. Das Nenngeld, um bei einer der Vorentscheidungen dabei zu sein, liegt bei 50 Euro pro Duo. Darin enthalten ist neben der Spielberechtigung auch ein Watterkistl. Dieses ist befüllt mit dem neu aufgelegten Tiroler Watterbuch, Spielkarten, einem Watterblock und einem Kugelschreiber. „Erst wenn das Nenngeld eingezahlt ist, ist die Teilnahme fixiert. Die Homepage wird laufend aktualisiert, sodass jederzeit ersichtlich ist, wie viele Plätze noch bei den Bewerben frei sind. Man muss nicht in einem Bezirk wohnen, um sich dort anzumelden. Jedoch sind Mehrfach-Anmeldungen nicht möglich“, so Turnierleiter Max Hafele.