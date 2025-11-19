Bürgermeister warnt: „Das ist eine Katastrophe“

Die Nachricht über den Personalabbau bei Wollsdorf Leder in Wollsdorf bei Gleisdorf ist ein weiterer Schlag für die steirische Wirtschaft. Nachdem am Montag bekannt wurde, dass am Standort des Lederherstellers im Bezirk Weiz rund 150 Mitarbeiter gehen müssen, ist die Sorge in der Region groß: „Da gibt es nichts zu beschönigen, das ist eine Katastrophe“, sagt der Bürgermeister von St. Ruprecht an der Raab, Franz Nöhrer (ÖVP).