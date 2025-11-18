Aggro-Senior droht zwei Jugendlichen mit dem Tod

Alle Raucher kennen es: Beim Ausgehen keine Zigaretten dabeizuhaben, ist ein blödes Dilemma. Passanten um eine Tschick zu fragen, ist üblicherweise kein Problem. Doch der 16- und 18-Jährige hatten sich wohl die falsche Ansprechperson ausgesucht. Als das Duo den 76-Jährigen am Schwendnermarkt um 20.30 Uhr ansprach, soll dieser völlig ausgezuckt sein und den beiden wutentbrannt mit dem Tod gedroht haben.